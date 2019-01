Ariël Jacobs nouveau responsable de la commission ‘Youth’ de la Pro League

Sur proposition du CEO de la Pro League, Ariel Jacobs a été désigné mardi par le conseil d’administration comme nouveau responsable de la Commission ‘Youth’ de la Pro League. Celle-ci réunit les responsables de la formation des jeunes de tous les clubs professionnels belges. Ariel Jacobs, 65 ans, sera chargé d’établir les grandes lignes de cette Commission. L’ancien entraîneur d’Anderlecht, de La Louvière ou encore du RWDM sera assisté dans sa tâche par une représentation de six responsables de la formation des jeunes dont trois du G5 (Anderlecht, Club Bruges, Standard, Genk et Gand) et trois issus d’autres club professionnels. On n’en sait pas plus sur l’identité des autres responsables.

Depuis le 1er janvier, Jacobs fait également partie de la commission de la Pro League chargée de veiller au respect des arbitres.

Source: Belga