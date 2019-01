Les hommes plus sensibles à la douleur que les femmes ?

Selon une nouvelle étude, les hommes et les femmes ne seraient pas égaux face à la douleur, du moins à la sensation de douleur. Et ce sont les personnes de sexe masculin qui seraient plus douillettes !

La revue scientifique Current Biology a publié ce samedi 12 janvier les résultats d’une étude menée par les universités canadiennes de McGill et de Toronto au sujet de la douleur. L’objectif des chercheurs canadiens était de mesurer la sensibilité à la douleur d’hommes et de femmes, mais aussi de souris mâles et femelles.

Evaluation de la douleur sur une échelle de 1 à 100

Les participants (41 hommes et 38 femmes), âgés de 18 à 40 ans, étaient enfermés dans une pièce. Les chercheurs leur infligeaient une légère douleur en appliquant une source de chaleur sur leur avant-bras. Les participants devaient ensuite évaluer la douleur sur une échelle entre 1 et 100.

Pour les souris, une légère source de chaleur était appliquée sur une patte-arrière. Les scientifiques mesuraient ensuite la rapidité à laquelle la souris retirait sa patte. Lors d’une seconde expérience, une plus forte douleur a été infligée. Les souris recevaient une injection de vinaigre et les humains recevait une tension au bras via un tensiomètre.

Des évaluations différentes le lendemain

Le lendemain, les sujets se sont vus infliger exactement les mêmes douleurs. Mais surprise, les hommes et les souris mâles ont attribué une sensation de douleur plus élevée que la veille. Ce n’était pas les cas des femmes et des souris femelles. «A notre avis, les souris et les hommes anticipaient la pose du brassard ou l’injection du vinaigre, et chez les sujets mâles, ce stress d’anticipation a accru la sensibilité à la douleur», a expliqué le professeur Jeffrey Mogil, l’un des auteurs de cette étude.

«Cette étude nous autorise à penser que le souvenir de la douleur peut influer sur les sensations douloureuses. L’exploration de ce phénomène pourrait nous donner des indications utiles», a également souligné le chercheur, estimant que ces résultats pourraient améliorer la recherche sur les traitements contre la douleur chronique.