Ils veulent organiser une croisière pour prouver que la Terre est plate

Malgré les démonstrations scientifiques, certaines personnes ne veulent toujours pas admettre que la Terre est ronde. Des « platistes » vont donc organiser une croisière pour montrer que la Terre est plate.

Chaque année, des platistes (ou Flat-Earther en anglais), autrement dit les partisans de la théorie selon laquelle la Terre est plate, cherchent des nouvelles idées pour prouver au monde entier que notre planète bleue n’est pas ronde. L’an passé, un Américain a construit une fusée artisanale pour vérifier sa théorie. Et bien que le sexagénaire ait réussi à atteindre près de 600 m d’altitude à bord de son engin, il n’est toujours pas parvenu à démontrer que la Terre était plate.

Une croisière pour montrer que la Terre est plate

En 2019, il faudra compter sur une autre initiative farfelue. Flat Earth International Conference (FEIC) compte organiser une grande croisière. Sur son site internet, ce groupement se présente comme « un projet éducatif composé d’individus et de d’organisations unis autour d’un même but : la véritable recherche scientifique sur la création de la Terre ». Ils annoncent qu’ils vont présenter en novembre les véritables preuves que notre existence se déroule une surface plate et stationnaire.

Pas de risque de chute ?

Les partisans de cette théorie vont également embarquer dans une grande croisière censée prouver que la Terre est plate. Cette « Flat Earth Cruise » sera organisée en 2020. Le site rassure déjà les participants qui auraient peur de tomber une fois arrivés au bord de la Terre : l’Antarctique sert de mur de glace qui les empêchera de chuter dans l’inconnu. Ouf !

Néanmoins, les voyageurs risquent de rapidement déchanter. En effet, les méthodes de navigation sont basées sur le principe que la Terre est ronde et la navigation maritime peut montrer que notre planète est sphérique.

Un capitaine réagit

Interrogé par le Guardian, Henk Keijer, qui a été capitaine de bateau pendant 23 ans, a donné l’exemple du système GPS et de son fonctionnement. Dans la pratique, seuls trois satellites sont nécessaires pour déterminer une position. Mais il en faut beaucoup plus pour couvrir l’intégralité du globe. « La raison pour laquelle 24 satellites sont utilisés est due à la courbure de la Terre. Si la Terre avait été plate, un total de trois satellites aurait suffi pour fournir cette information à n’importe qui sur Terre », a expliqué Henk Keijer.

En janvier 2018, une étude de l’Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et l’observatoire Conspiracy Watch révélait que près de 79 % des Français adhéraient à au moins une théorie du complot. 9 % des sondés estimaient « possible que la Terre soit plate et non pas ronde comme on nous le dit depuis l’école ».

Pour rappel, dès l’Antiquité, Pline l’Ancien avait observé que lorsqu’un bateau s’éloignait à l’horizon, sa voilure en est le dernier élément visible.