Chris Pratt félicité par son ex-épouse

Tout va parfaitement bien entre Chris Pratt et son ex-épouse Anna Faris. Alors qu’il a annoncé ses fiançailles avec Katherine Schwarzenegger, elle l’a chaleureusement félicité sur les réseaux sociaux.

L’acteur de « Jurassic Park » avait en effet posté sur Instagram une photo de lui avec sa nouvelle fiancée qui arborait une magnifique bague rehaussée d’un gros diamant.

C’est sous cette photo que Anna Faris n’a pas hésité à leur faire part de tous ses voeux de bonheur.

« Je suis si heureux pour vous deux! Félicitations!« , a-t-elle écrit sur Instagram.

Anna Faris et Chris Pratt s’étaient mariés en 2009 et avaient eu un fils, Jack, en août 2012. Mais c’est cinq ans plus tard, en août 2017, qu’ils avaient annoncé leur séparation.

L’annonce avait également été faite alors via Instagram: « Nous sommes tristes d’annoncer que nous nous séparons légalement. Nous avons fait de gros efforts pendant longtemps et nous sommes vraiment déçus. Notre fils a deux parents qui l’aiment beaucoup et c’esrt pur cela que nous voulons garder cette situation aussi privée que possible. Nous nous aimons toujours et chérirons toujours notre temps passé ensemble. »

Il semblerait donc que ce voeu se soit réalisé dans les faits.