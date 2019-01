Vous pensez que La Joconde vous fixe où que vous soyez: c’est faux

Au fil des années, La Joconde a cumulé son lot de mystères. L’un d’eux vient d’être levé par une équipe de chercheurs de l’université de Bielefeld, en Allemagne. Non, Mona Lisa ne vous suit pas des yeux où que vous vous déplaciez dans la pièce.

Peinte dans la première moitié du 16e siècle par Léonard de Vinci, La Joconde est admirée chaque jour par des milliers de visiteurs au Louvre, à Paris. Si le tableau connaît un tel succès, c’est en partie dû aux mystères qui l’entourent. Qui est vraiment cette Mona-Lisa? Pourquoi ce sourire figé et énigmatique? Mais surtout, comment expliquer l’impression que le regard de La Joconde vous suit où que vous vous déplaciez dans la pièce?

Le regard de Mona Lisa penche en fait à droite

Cette sensation a d’ailleurs été baptisée l’effet Mona Lisa. Dommage, une équipe de chercheurs de l’université de Bielefeld vient de prouver qu’il ne s’appliquait pas pour le célèbre portrait de De Vinci. En effet, pour avoir un effet Mona Lisa, le regard du personnage doit se projeter dans un angle maximum de 5 degrés. Le regard de La Joconde, lui part sur la droite de l’observateur, dans un angle moyen de 15,4 degrés. Bien trop pour que l’effet Mona-Lisa se produise. Les 24 personnes ayant participé à l’expérience ont visualisé plusieurs coupes du portrait plus ou moins zoomées (entre 30 et 70 %). Toutes ont affirmé que le regard de Mona Lisa partait vers la droite.

Alors Mona Lisa n’en a que faire de ses visiteurs et de leur perche à selfies. Elle a beau être au centre de tous les regards, personne n’est au centre du sien. Les deux chercheurs, Gernot Horstmann et Sebastien Loth, concèdent dans Futura Science: l’effet Mona-Lisa existe bel et bien, mais pâtit d’une formulation «inappropriée». Reste plus qu’à lui trouver un nouveau nom…