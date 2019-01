Un dauphin avec un sac en plastique sur l’aileron photographié à Marseille

L’animal nageait dans le Vieux-Port de Marseille. On ne sait pas si ce sac était juste sur son aileron ou sur tout son corps.

Ce mardi, le journal La Provence a publié une photo d’un dauphin qui se baignait tranquillement dans le Vieux-Port de Marseille. Une photo qui aurait pu être banale si l’animal ne se déplaçait pas avec sac en plastique coincé sur son aileron. D’après la journaliste, ce sac ne représente pas de danger pour l’animal s’il est simplement sur l’aileron. Un seul plongeon du dauphin lui permettrait de s’en débarrasser. Par contre, si la partie principale du sac est immergée, le dauphin pourrait l’ingurgiter et mourir.

Cette photo n’est qu’une illustration de plus des dangers du plastique qui pollue nos mers et nos océans. D’après Greenpeace, l’équivalent d’un camion rempli de plastique est déversé chaque minute dans l’océan. En moyenne, c’est entre 8 et 12 tonnes de ce matériau qui se retrouvent chaque année en milieu marin selon l’organisation.

En novembre dernier, un cachalot avait été retrouvé mort sur une plage indonésienne avec 115 verres et 25 sacs en plastique dans l’estomac. Les déchets plastiques causent la mort de plus d’un million d’oiseaux marins et de plus de 100 000 mammifères marins par an d’après l’UNESCO.