Le rappeur MHD placé en garde à vue

Ce mardi 15 janvier, le rappeur français MHD a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête sur un meurtre, rapporte Le Point. La victime de 23 ans avait été tuée par une dizaine d’individus en juillet 2018, à Paris.

Mohamed Sylla, plus connu sous le nom d’artiste MHD, a été interpellé ce mardi 15 janvier. Il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête sur le meurtre d’un homme de 23 ans, passé à tabac par une dizaine de personnes en juillet 2018, à Paris. La victime avait succombé sous les nombreux coups de ses agresseurs.

D’après Le Point, « si la présence de MHD sur le lieu du crime semble avérée, l’enquête n’a pas encore déterminé son rôle dans l’assassinat du jeune homme de 23 ans ». Les sources policières ont affirmé que la victime était « inconnue des services » et « une simple connaissance d’une bande rivale », a écrit l’hebdomadaire français.

Le rappeur souhaitait arrêter sa carrière

MHD connaît un franc succès depuis plusieurs années et surtout depuis la sortie de son premier album éponyme, sorti en 2016 et qui s’est vendu à 400.000 exemplaires. Avec son afro-trap (mélange de styles afrobeat, trap et rap français), l’artiste de 24 ans originaire de Vendée et habitant Paris a su conquérir le public français et africain.

Le rappeur avait annoncé sur Snapchat, en septembre, qu’il souhaitait stopper sa jeune carrière une fois son deuxième album sorti. Il s’était également insurgé lorsque son grand frère avait été victime selon lui d’une « agression policière » un mois plus tard.