Les TEC vont tester un planificateur de trajets multimodal

Un planificateur de trajets multimodal, reprenant les données en temps réel des quatre sociétés de transport belges, sera testé dès le mois de février par le TEC.

Un usager des TEC pourra bientôt, en consultant le site des transports wallons, savoir si son train est à l’heure ou quand part le prochain métro. «Il s’agira dans un premier temps d’un site de démonstration qui sera testé par un panel d’utilisateurs. Si les résultats sont concluants, nous pourrons commencer à travailler à l’intégration, en back-up, des données des quatre sociétés de transport actives en Belgique (TEC, Stib, De Lijn et SNCB) à partir de notre propre page», explique le responsable du programme «Go Digital» de la société, Renaud Therry.

Dans la même optique, le site InfoTec sera remis à neuf au printemps prochain et en été, ce sera au tour de l’e-shop d’être rénové.

Au total, plus d’un million d’euros seront consacrés en 2019 à la transformation numérique de la société. La nouvelle application, lancée en décembre dernier, est utilisée 5.000 fois quotidiennement. Cette dernière prévoit notamment une recherche par lignes détaillant les horaires et déterminant où se trouve le prochain bus d’une ligne en particulier; une recherche par arrêt qui permet, entre autres, de localiser les arrêts à proximité du voyageur ainsi que les lignes qui les desservent ; et enfin une recherche des points de vente TEC et des services qu’ils proposent.