«L’ADN de Mehdi Nemmouche n’a pas été décelé sur la porte d’entrée du musée»

L’avocat de Medhi Nemmouche demande acquittement de son client. ce dernier affirme ne pas être l’auteur de l’attaque contre le Musée Juif.

«La première preuve de l’innocence de Mehdi Nemmouche est que le tireur a manipulé par trois fois la porte d’entrée du musée. Or, l’ADN de Mehdi Nemmouche n’est pas sur cette porte», a déclaré Me Henri Laquay, l’un des avocats de Mehdi Nemmouche, devant la cour d’assises de Bruxelles. Il a dès lors déjà demandé au jury d’acquitter son client. «D’autres preuves seront produites au fur et à mesure du procès et de l’audition des témoins, mais aussi lors de nos plaidoiries. Nous ne les évoquerons pas avant de crainte que certains témoins comme les enquêteurs n’adaptent leurs réponses à nos questions», a prévenu le pénaliste.

L’ADN des victimes Alexandre Strens et Dominique Sabrier, ainsi que celui de personnes non-identifiées, ont eux bien été mis en évidence sur la porte, a poursuivi l’avocat. «L’ADN est la ’reine des preuves’, et celle-ci ne se trouve pas du côté des accusateurs mais bien de la défense. L’accusation tente de faire dévier le jury pour ne pas parler de l’ADN.» L’ADN de l’accusé n’a pas non plus été retrouvé sur la détente du revolver qu’il avait dans sa veste au moment de son arrestation, alors que le tueur a utilisé ce revolver, a souligné le pénaliste.

« Medhi Nemmouche a été piégé »

Si le profil génétique de Mehdi Nemmouche se trouve bien à divers endroits de la kalachnikov, c’est parce que celui-ci l’a manipulée pour vérifier qu’elle n’était pas armée lorsqu’il l’a trouvée, avance son avocat. Et s’il a emporté le revolver, c’est parce qu’il se sentait «menacé par le véritable assassin et ses complices». A Marseille, il se «laisse arrêter, presque soulagé, par un simple douanier», a encore dit Me Laquay.

Dans ce procès, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français de 33 et 30 ans, sont accusés d’avoir été auteurs ou co-auteurs de l’attentat perpétré au Musée juif de Belgique à Bruxelles le 24 mai 2014, faisant quatre morts.