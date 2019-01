La dernière publicité Gillette contre « la masculinité toxique » fait polémique

De nombreuses personnalités se sont exprimées pour ou contre cette nouvelle publicité qui fait entre autres référence au mouvement #MeToo. D’un côté, on retrouve ceux qui soutiennent le message derrière la publicité. De l’autre, les défenseurs de la masculinité traditionnelle.

2.790.608. C’est le nombre de vues sur Youtube de la vidéo de la dernière campagne publicitaire de Gillette. Dans ce clip d’ 1 minute 48 secondes publié il y a deux jours, on voit un adolescent être poursuivi par des jeunes de son âge, un garçon subir du cyber harcèlement ou encore une fille touchée par son patron pendant une réunion. « Is this the best a man can get ? » se demande la voix off, en référence au célèbre slogan de la marque « the best a man can get » (le mieux qu’un homme puisse avoir).

Intitulée « the best a man can be » (le mieux qu’un homme puisse être), le clip s’attaque à la masculinité toxique qui touche notre société. La célèbre marque de rasoirs rappelle que « les garçons qui regardent aujourd’hui seront les hommes de demain ».

Le directeur de Gillette en Amérique du Nord, Pankaj Bhalla, a défendu sa publicité dans le Wall Street Journal. « Nous avons regardé ce qu’il se passe réellement aujourd’hui. Notre but est de changer les mentalités en reconnaissant que la phrase « les hommes seront toujours des hommes » n’est pas une excuse. »

Des avis partagés

Et ce message ne semble pas plaire à tout le monde. Sur Youtube, la vidéo compte « 248.000 » pouces bas pour seulement 35.000 « likes ». Twitter s’est aussi emballé et de nombreuses personnalités (pour la plupart conservatrices) ont attaqué ce message. « Laissez les hommes être des hommes », lance par exemple le journaliste britannique Piers Morgan. Joe Pags Pagliarulo, un animateur américain, affirme de son côté que les « vrais hommes empêchent déjà les autres hommes de mal se comporter ». Il continue « Je suis extrêmement masculin et ce n’est pas un problème. »

Hey @Gillette, I have an idea, stay out of politics. Real men already stop other guys from acting badly. A razor company should want me to shave with your product. And, btw, I'm extremely masculine. And there's nothing wrong with that. #TheBestMenCanBe — Joe Pags Pagliarulo (@JoeTalkShow) January 15, 2019

I've used @Gillette razors my entire adult life but this absurd virtue-signalling PC guff may drive me away to a company less eager to fuel the current pathetic global assault on masculinity.

Let boys be damn boys.

Let men be damn men. https://t.co/Hm66OD5lA4 — Piers Morgan (@piersmorgan) January 14, 2019

Franchement l'autoflaggelation autour de la "masculinité" c'est pénible.

D'abord chacun ses critères de virilité ,ca passe par pleins de choses différentes pour chaque femme et un mec viril ne veut pas dire macho et peut être totalement et fermement féministe.@Gillette you suck https://t.co/oCLAhzUlt5 — NGahan 🇫🇷 🌟🌟 (@nathalie_gahan) January 15, 2019

D’autres ont pris la défense de Gillette. « Si vous êtes un homme et que vous vous sentez attaqué par cette publicité, alors je pense que vous faites partie du problème », écrit un internaute. « Nous sommes en 2019. Ce message n’affaiblit pas votre personnalité mais vous peint comme une personne forte et responsable ».

#Gillette ad is a reflection of where we are. If you are a man and offended by it then I suggest you are part of the problem. It’s 2019 and the message does not erode your masculinity it actually paints you a strong & responsible person — Marek (@MarekmikaMarek) January 15, 2019

Oui, je sais, c'est une pub, ça ne nous veut pas du bien. Et la pub a une influence immense sur la manière dont se construisent masculinités (et féminités). Donc une responsabilité sociétale dont elle se lave le plus souvent les mains. Ceci est donc une perle rare (et émouvante) https://t.co/GAGOyd33Iz — florencehainaut (@FloHeyNo) January 14, 2019

Que cette pub #Gillette hérisse autant (223.000 dislike vs. 27.000 like à 11h20 ce mardi) prouve qu'il reste un long chemin à parcourir pour venir à bout de la masculinité toxique et que bien des hommes ont du mal à envisager la moindre remise en question https://t.co/wkoFv9QfUM — Fabien Randanne (@fabrandanne) January 15, 2019

Tiens, Gillette révise son slogan "la perfection au masculin" pour inciter les hommes à déconstruire la masculinité toxique. On peut hurler au feminism-washing mais je trouve la pub très chouette surtout quand on repense au spot des années 80. https://t.co/eaHsxI3M6i — Sophie Gourion (@Sophie_Gourion) January 14, 2019

Certains ont critiqué Gillette pour une autre raison. Ils accusent l’entreprise de surfer sur la vague #MeToo alors que la marque a souvent véhiculé par le passé l’image « d’hommes forts » .