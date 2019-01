40% des femmes pas prêtes pour leur « première fois » selon une étude

Selon une nouvelle étude, 40% des femmes britanniques et 26,5% des hommes affirment qu’ils n’étaient « pas prêts » au moment de faire l’amour pour la première fois.

2.825 Britanniques ont été interrogés pour cette nouvelle étude publiée dans la revue médicale BMJ Sexual and Reproductive Health. Les répondants avaient entre 17 et 24 ans et étaient déjà sexuellement actifs. Les chercheurs leur ont notamment demandé si les deux partenaires désiraient au même niveau avoir un rapport sexuel, si un moyen contraceptif avait été utilisé et s’ils sentaient « que c’était le bon moment. »

Il ressort de l’étude que pour 40% des femmes de 26,5% des hommes, ce n’était pas le bon moment. Une femme sur cinq affirme également Une femme sur cinq affirme également ne pas avoir pu décider du moment de sa première fois. Enfin, 10% des femmes n’ont pas utilisé de contraceptif.

Devant ces résultats, les chercheurs avancent que l’âge n’est pas le meilleur indicateur pour analyser le ressenti quant à la perte de virginité d’un individu. « L’âge du premier rapport n’explique pas toutes les variations observées », expliquent les scientifiques. Selon eux, d’autres facteurs comme la stabilité de la relation, la communication et l’éducation sont plus déterminants pour savoir quand « être prêt ». Les jeunes femmes qui ont eu des cours d’éducation sexuelle et qui étaient dans une relation stable ont par exemple une expérience plus positive de leur première fois que les autres.