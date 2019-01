Voici comment empêcher le blues de l’hiver d’influer sur votre travail

Même si nous venons d’entamer une nouvelle année, il faudra encore attendre un bon moment avant que nous puissions profiter des longues journées estivales ensoleillées. Nous devons composer pendant quelque temps encore avec la période la plus sombre de l’année, au cours de laquelle pas mal de personnes sont affectées par une dépression saisonnière. Ces cinq conseils vont vous permettre de lutter contre le blues de l’hiver et de faire le plein d’énergie pour commencer cette nouvelle année de travail.

Une alimentation saine

Les réveillons sont terminés, mais vous avez encore en bouche le goût des chips, du filet de biche et de la bûche de Noël. Délicieux, certes, mais ce n’est pas une alimentation saine ! Pendant l’hiver, la tentation est grande de manger calorique, mais il ne faut pas oublier que ce sont les légumes (verts) qui vous donnent de l’énergie de façon saine. De plus, ils vous apporteront un boost mental. Et un bon complément à tous ces légumes sera un mix de fruits, noix et céréales.

De la lumière en plus

La dépression hivernale est souvent provoquée par un manque de lumière du soleil. Notre organisme fabrique alors moins de vitamine D, ce qui nous rend raplapla. Une solution consiste à se donner un supplément de lumière grâce à la luminothérapie. Pour ce faire, vous vous placez à intervalles réguliers devant une lampe spécialement conçue à cet effet. Cette thérapie ne fonctionne pas avec tout le monde, mais elle peut doper votre niveau d’énergie.

Toujours en mouvement

Même s’il fait froid et humide, il est recommandé de continuer à faire du sport en hiver, car bouger fait bouger ! Et si vous n’avez pas envie de revêtir votre tenue de jogging le soir, essayez alors de faire de l’exercice en allant ou en revenant du boulot. Vous pouvez vous rendre à pied ou à vélo au bureau ou jusqu’à la gare ou l’arrêt de bus. Et, après le lunch, une courte promenade est parfaite pour recharger vos batteries et débuter l’après-midi avec plein d’énergie.

Une bonne douche chaude

Lors des longs matins d’hiver vous êtes un snoozer en série et vous n’arrivez pas à quitter votre lit ? Préparez le soir vos vêtements pour le lendemain. Une fois debout, rendez-vous directement sous votre douche. L’eau chaude va vous réveiller avec le sourire. Prenez ensuite le temps de bien déjeuner de façon à aborder votre journée de travail avec suffisamment de réserves.

L’aide des collègues

Vous passez chaque jour pas mal d’heures avec vos collègues, ils sont dès lors tout indiqués pour vous aider à surmonter cette petite déprime hivernale. Faites-leur savoir, ainsi qu’à votre boss que vous avez provisoirement une petite baisse d’énergie, même si c’est en première instance une chose que vous n’avez pas envie de partager. Le blues de l’hiver n’est pas rare, beaucoup de personnes en sont affectées. Si les personnes autour de vous sont au courant, elles peuvent en tenir compte. Peut-être pouvez-vous redistribuer le travail ou adapter votre planning, de façon à pouvoir partir plus tôt et profiter encore un peu à la maison des dernières lueurs du soleil.