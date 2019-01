Travailler pour la bonne cause : Aude Delcoigne pour Vétérinaires Sans Frontières

En quoi consiste votre travail ?

« Je travaille pour Vétérinaires Sans Frontières, une ONG qui lutte contre la faim et la pauvreté. Nous soutenons la santé animale et l’élevage familial en Afrique en donnant des formations, des animaux, du matériel et des médicaments. Là-bas, des millions de personnes vivent de leur troupeau. Depuis Bruxelles, je fais en sorte que le public belge connaisse mieux l’organisation et entreprenne des actions pour nous soutenir. J’écris des communiqués de presse, je fais uriner du lait à Manneken Pis le 1er juin, je remercie nos donateurs, je mets à jour notre site et notre page Facebook… »

Où trouvez-vous votre motivation ?

« J’ai rencontré plusieurs familles d’éleveurs au Rwanda, en Ouganda et au Niger. Elles m’ont raconté leur histoire, comment les quelques chèvres, les vaccins ou les formations qu’elles ont reçus les ont aidées à rebondir, à scolariser leurs enfants,… C’est ce qui me motive chaque jour à faire mon travail. »

Votre ONG a-t-elle besoin d’aide ?

« Notre équipe à Bruxelles est toujours à la recherche de bénévoles pour des traductions, des événements ou du travail administratif. N’hésitez pas à me contacter via [email protected] ou sur 02/240 49 54. »