Une 25e victoire pour Mathieu van der Poel à Otegem

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté lundi à Otegem sa 25e victoire de la saison. Champion des Pays-Bas la veille, van der Poel l’a emporté devant Wout van Aert (Cibel-Cebon), 2e, et Toon Aerts (Telenet Fidea Lions), 3e, le nouveau champion de Belgique. Van der Poel a revêtu dimanche à Huijbergen un 5e titre national d’affilée. Il a encore dominé son sujet de la tête et des épaules, s’isolant dès la mi-course. Toon Aerts a lui surpris Wout van Aert à Kruibeke dans la course au maillot tricolore. Lundi, van Aert a pris sa revanche pour finir deuxième. Aerts est 3e. Longtemps dans la course pour un podium, le jeune Eli Iserbyt, blessé au pied droit suite à une chute, a du renoncer.

Tim Merlier a pris la 4e place devant Dieter Vanthourenhout. Mathieu van der Poel aligne ainsi aussi une 19e victoire d’affilée. C’est la quatrième fois consécutive qu’il l’emporte à Otegem.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Denise Betsema. Loes Sels a pris la 2e place. La championne Espoirs des Pays-Bas, Ceylin del Carmen Alvarado, 3e, complète le podium. Victorieuse l’an dernier, Sanne Cant, championne de Belgique samedi pour la dixième fois, a du se contenter de la 9e place.

Source: Belga