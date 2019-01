Un temps généralement sec jusqu’au retour de la pluie, voire de la neige, jeudi

Le temps deviendra plus sec cet après-midi, avec tout de même quelques dernières averses, et ce principalement dans la moitié sud­-est du pays. Elles pourront encore être hivernales sur le relief. Les maxima iront de 1 à 8 degrés. Mardi et mercredi, il fera encore pratiquement sec avec quelques éclaircies et des maxima de 5 à 8 degrés sur le centre. La nuit de mercredi à jeudi et la journée de jeudi, l’Institut royal météorologique prévoit le passage de zones de précipitations depuis le littoral, hivernales sur les hauteurs. Mardi, le temps sera sec avec quelques éclaircies et des champs nuageux, ces derniers seront probablement assez nombreux dans l’est du pays. Il fera encore relativement doux avec des maxima de 3 à 9 degrés.

Mercredi, le temps sera généralement sec avec des périodes très nuageuses entrecoupées de quelques éclaircies. En soirée et la nuit suivante, une zone de pluie atteindra le pays à partir de l’ouest. Les maxima oscilleront autour de 6 ou 7 degrés dans le centre du pays.

Jeudi, un front froid traversera le pays; il donnera lieu à de la pluie et, en Ardenne, à quelques précipitations hivernales. Des éclaircies se développeront à l’arrière de cette perturbation. Les maxima seront compris entre 3 et 6 degrés.

De vendredi jusqu’en début de semaine prochaine, il devrait faire calme, sec et assez froid. Les gelées matinales seront faibles en Basse Belgique et modérées en Moyenne et Haute Belgique. En journée, les températures resteront légèrement négatives en Ardenne et seront à peine positives ailleurs. Le soleil sera souvent présent mais les champs de nuages bas pourraient parfois être tenaces.

Source: Belga