Open d’Australie – Steve Darcis: « Essayer de dérégler Coric avec mon jeu varié »

Steve Darcis (ATP 315) effectue son retour à l’Australian Open après avoir dû faire l’impasse l’année dernière en raison d’une blessure au coude qui l’a privé de tennis pendant 400 jours. Le Sprimontois, 34 ans, qui avait atteint le troisième tour en 2017, affrontera dans la Melbourne Arena le Croate Borna Coric (ATP 12), 22 ans, auteur d’une remarquable progression l’an passé avec des victoires au tournoi ATP 500 de Halle et en Coupe Davis. « Je me sens bien à la veille de ce gros match », a-t-il confié à Belga après être venu encourager Ysaline Bonaventure dans son premier tour contre l’Américaine Sachia Vickery. « Je trouve que je joue bien. Il n’y a que contre David (NdlR : Goffin) que cela n’est pas bien passé à l’entraînement, mais c’est parce qu’il est 15 fois plus fort que moi », a-t-il souri. « Pour le reste, j’ai tapé avec Dzumhur, Ito, et c’était bien. Pour l’instant, tout roule ».

Il s’agira de la toute première confrontation sur le circuit entre Steve Darcis et Borna Coric. « Coric a fait une année exceptionnelle. Il a battu Federer (NdlR : en finale à Halle, puis à Shanghai), il a remporté la Coupe Davis. Il joue très bien sur toutes les surfaces. Maintenant, il n’a pas encore disputé de match officiel cette année, alors que moi j’ai bien commencé la saison. C’est clair que cela sera un match très compliqué. Il sert bien, il a un super revers et un excellent retour. Cela va être à moi d’essayer de le dérégler avec mon jeu varié. Et on verra comment cela se passe… », conclut-il.

Source: Belga