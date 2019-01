Open d’Australie – Défaite de Bonaventure: « J’ai raté le coche. J’aurais toujours dû être au deuxième tour »

« J’ai perdu le match toute seule. La seule chose qu’a fait Sachia Vickery, c’est mettre la balle dans le terrain », a-t-elle confié. Ysaline Bonaventure (WTA 159) était très déçue lundi à Melbourne après s’être inclinée 2-6, 6-4, 6-4 au premier tour contre l’Américaine Sachia Vickery (WTA 123). La Liégeoise, 24 ans, sortie avec brio des quaifications, a eu tout en main pour s’imposer sur le court n°19, avant d’être rattrapée par la fameuse peur de gagner et de s’effondrer.

« J’ai raté le coche. J’aurais toujours dû être au deuxième tour », a-t-elle expliqué, les yeux rouges, après sa défaite. « J’ai fait un super premier set et ensuite elle a tout fait pour casser le rythme. Elle a pris plein de temps entre les points, elle a appelé le kiné en expliquant qu’elle était blessée… Cela m’a frustré et je suis sortie du match. Et dans le troisième set, le stress a pris le dessus. J’ai mené 3-2, 40-15, encore 15-40 à 3-3, mais je me suis précipitée et j’ai fait des fautes dans tous les sens. Elle a bien joué le coup. C’est dommage, car mon tennis était meilleur que le sien et il y avait la place ».

Ysaline Bonaventure espère dès lors que cette défaite ne va pas marquer un coup d’arrêt dans un bon début d’année.

« Là, c’est dur de voir le positif. J’espère que je gérerai mieux la prochaine fois, même si j’ai déjà fait tous les coaches mentaux de Belgique et des Pays-Bas », a-t-elle souri. « C’était mon premier tournoi du Grand Chelem. J’ai montré de belles choses et je sais qu’il manque quelques petits détails. J’espère que je pourrai confirmer ».

