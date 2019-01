Ligue 1 – Christophe Galtier prolonge à la tête de Lille jusqu’en 2021

Christophe Galtier a prolongé son contrat comme entraîneur de Lille jusqu’en 2021, a annoncé le club nordiste de Ligue 1 lundi. Christophe Galtier, 52 ans, a déjà rempli sa première mission depuis son arrivée à la tête du LOSC fin décembre 2017. L’ancien défenseur lillois devait « participer au redressement sportif du LOSC à l’aube de la seconde partie de saison 2017-2018. Semaine après semaine, la méthode, le discours, l’expertise technique et le sens du management du groupe et des hommes qu’il a su déployer avec la collaboration de son staff ont permis à l’équipe lilloise de réamorcer une dynamique de confiance et de performance, remontant ainsi au classement jusqu’à acquérir le maintien », souligne le communiqué des Dogues.

Lille occupe, cette saison, la 2e place dans le championnat de France après 20 journées avec 37 points et 11 victoires. Seul e PSG (50 points en 18 matches) fait mieux.

Source: Belga