La Red Flames Davinia Vanmechelen, blessée, ne rejoindra également le stage en Espagne que jeudi

Le sélectionneur fédéral Ives Serneels a confié lundi via twitter que l’équipe nationale féminine belge de football allait s’envoler plus tard dans la journée sans Davinia Vanmechelen (Paris Saint-Germain FC), blessée à la jambe, direction Pinatar, pour un stage. On savait déjà depuis dimanche que Tessa Wullaert (Manchester City), également blessée, ne serait pas du voyage non plus. Les deux joueuses se soigneront en Belgique, et rejoindront leurs coéquipières jeudi, si tout va bien. Les Red Flames joueront deux rencontres amicales durant leur stage, jeudi contre l’Espagne et dimanche contre l’Irlande. Le retour en Belgique est prévu le lundi 21 janvier. A noter qu’elles sont accompagnées en Espagne par les High Potentials, le groupe de talents (1996-2000) suivi depuis quelques années déjà par le staff. Celles-ci ont également deux matches à leur programme: mercredi contre Fundacion Albacete (D1 espagnole), et samedi contre l’équipe de Norvège U23.

L’objectif des Red Flames est le Championnat d’Europe 2021 en Angleterre. Le résultat du tirage au sort des groupes de la phase de qualification qui débutera fin août, ne sera toutefois connu que le jeudi 21 février au siège de l’Union europénne (UEFA) à Nyon. La Belgique figure dans le Pot 2. Il y aura neuf groupes de cinq ou six équipes.

D’ici là elles participeront à la Cyprus Women’s Cup du 25 février au 7 mars, avant un stage en altitude du côté de Los Angeles, en avril, du 2 au 8, où elles affronteront les championnes du monde américaines dans un amical de prestige le 7 au Banc of California Stadium.

Source: Belga