Flipkens persuadée que Sasnovich « sera Top 10 si elle maintient ce niveau »

« Elle a joué le match quasiment parfait. Point à la ligne ». C’est ainsi que Kirsten Flipkens (WTA 50) a résumé sa défaite au premier tour de l’Open d’Australie, lundi soir, contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 31). Sur le court N.13, la Campinoise n’a pas eu voix au chapitre, s’inclinant 6-1, 6-1 en 57 minutes de jeu à peine.

« Je savais qu’elle était en forme et que ce serait un match difficile, mais je m’attendais tout de même à la mettre plus en difficulté », expliqua-t-elle. « Je ne suis malheureusement pas parvenue à la dérégler. Elle a frappé des coups gagnants de tous les recoins du court. Même lorsque j’avais le sentiment d’avoir par exemple bien servi ou retourné long avec mon slice, je voyais passer les balles. Je me suis même demandé à un certain moment si c’était moi ou si je ne connaissais rien au tennis. Franchement, si cette fille maintient ce niveau, elle sera Top 10 à la fin de l’année ».

Kirsten Flipkens, qui est encore engagée en double à Melbourne avec la Suédoise Johanna Larsson, ne s’attardera donc pas trop longtemps sur cette défaite. « Si j’avais perdu 6-1, 6-1 en servant 20 doubles fautes, mon sentiment aurait été différent. Mais ce n’est pas le cas. J’ai tout essayé, service-volée, des slices dans son coup droit pour l’attaquer ensuite avec mon coup droit. Rien n’y a fait. Elle a raté les deux balles les plus faciles du match. Mais c’est tout. C’est le genre de match qu’on joue une ou deux fois par an et c’est tombé sur moi », ajoute Kirsten Flipkens.

Source: Belga