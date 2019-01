Conflit en Syrie – Erdogan et Trump discutent de la création d’une zone de sécurité en Syrie

Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et américain Donald Trump ont évoqué au cours d’un entretien téléphonique lundi soir la création d’une « zone de sécurité » en Syrie, a indiqué la présidence turque. Les deux dirigeants « ont abordé l’idée de la création d’une zone de sécurité nettoyée du terrorisme dans le nord du pays », selon un communiqué de la présidence turque, qui ne donnait pas plus de détails sur le sujet.

Cette conversation survient au moment où les deux pays traversent un nouvel épisode de tensions à propos du sort des Unités de protection du peuple (YPG), un groupe armé kurde considéré comme « terroriste » par Ankara mais appuyé par Washington dans la lutte contre l’organisation Etat islamique (EI).

Ankara ne cache pas sa volonté de lancer une opération contre les YPG, mais Washington s’efforce, depuis l’annonce en décembre de son retrait de Syrie, de rassurer ses alliés.

M. Trump avait ainsi évoqué dans un tweet dimanche la création en Syrie d’une « zone de sécurité » de 30 kilomètres. Son secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, a précisé lundi à l’issue d’une visite en Arabie saoudite, qu’il s’agirait d’une zone située le long de la frontière turque, afin de protéger à la fois les milices kurdes et la Turquie.

Le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, a assuré lundi que la Turquie n’est « pas contre » un tel projet.

« Le président (Trump) a exprimé sa volonté de travailler ensemble pour répondre aux inquiétudes de la Turquie dans le nord-est de la Syrie tout en soulignant l’importance pour les Etats-Unis que la Turquie ne maltraite pas les Kurdes et les autres Forces démocratiques syriennes avec lesquels nous nous sommes battus pour vaincre le groupe Etat islamique », a encore indiqué l’exécutif américain.

