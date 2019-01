Alison Van Uytvanck éliminée au 1er tour par Caroline Wozniacki

Alison Van Uytvanck a été éliminée par la Danoise Caroline Wozniacki, 3e mondiale et tenante du titre, au premier tour de l’Open d’Australie de tennis, la première levée du Grand chelem de l’année, lundi à Melbourne. La numéro 3 belge, 52e mondiale, s’est inclinée en deux sets 6-3, 6-4 en 1 heure et 33 minutes face à Wozniacki, 3e tête de série à Melbourne. C’était le second duel entre Van Uytvanck et Wozniacki, qui avait gagné le premier 6-1, 6-4 sur la terre battue de Rome l’année passée.

Alison Van Uytvanck, 24 ans, disputait l’Open d’Australie pour la cinquième fois. Elle n’est jamais parvenue à passer le premier tour.

Caroline Wozniacki, qui avait remporté l’an dernier à Melbourne le seul titre du Grand Chelem de sa carrière, affrontera au tour suivant la Suédoise Johanna Larsson (WTA 75).

Alison Van Uytvanck est la troisième joueuse belge à avoir été éliminée d’entrée à Melbourne. Plus tôt dans la journée, Ysaline Bonaventure (WTA 129), issue des qualifications, avait été battue 2-6, 6-4, 6-4 par l’Américaine Sachia Vickery (WTA 123). Kirsten Flipkens (WTA 50) a quant à elle été sortie 6-1, 6-1 par a Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 31).

Dernière joueuse belge engagée en simple dames, Elise Mertens (WTA 12/N.12) entrera en lice mardi face à la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 77).

