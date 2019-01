Shutdown : Le beau geste de contrôleurs canadiens à leurs collègues américains

Alors que le shutdown se poursuit aux Etats-Unis, des contrôleurs aériens canadiens sont venus apporter leur soutien à leurs collègues américains de manière originale.

Aux Etats-Unis, le shutdown actuel est devenu le plus long de l’histoire américaine. Un quart des effectifs de fonctionnaires fédéraux, soit 800.000 employés, subissent de plein fouet cette fermeture partielle de l’administration. La moitié de ces fonctionnaires, jugés « non essentiels », ont été placés en congé sans solde, tandis que l’autre moitié a été réquisitionnée.

Les contrôleurs aériens font partie des dizaines de milliers d’employés chargés de protéger l’espace aérien américain qui continuent de travailler et qui ne seront pas payés. La semaine dernière, les principaux syndicats du transport aérien ont d’ailleurs dénoncé une situation qui se détériore, évoquant des risques accrus pour la sécurité du pays.

Ce week-end, les contrôleurs aériens américains ont pu compter sur le surprenant soutien de leurs collègues canadiens. Vendredi soir, les contrôleurs du New York Air Traffic Control Center (ZNY), à Ronkonkoma, dans l’État de New York, ont reçu 32 pizzas de la part de leurs collègues canadiens.

Et ce n’était que le début de l’initiative ! De Seattle à Las Vegas, en passant par Boston, durant tout le week-end, des dizaines de contrôleurs américains ont reçu des pizzas de la part de Canadiens avec qui ils travaillent souvent en étroite collaboration. Selon le HuffPost Canada, les sept centres de contrôle canadien et la majorité des 40 tours de contrôle avaient envoyé de la pizza à leurs collègues américains.

De nombreux contrôleurs aériens américains ont partagé sur les réseaux sociaux les photos des pizzas envoyées par leurs amis canadiens. Cette belle initiative a été saluée par de nombreux internautes des deux côtés de la frontière entre le Canada et les Etats-Unis.

Huge thank you to our Union brothers and sisters at @CATCA5454 YYZ Tower for sending us pizza last night!! #NATCA #CATCA #unionstrong pic.twitter.com/S6erEK6FpG

I'm extremely grateful of @CATCA5454 for the extremely kind gesture of buying us pizza while our own government isn't paying us. I might have to cheer for a Canadian hockey team (as long as they aren't playing the Coyotes 🤣) #ThankYou #Day21 pic.twitter.com/d6IYBWbGdz

— 🏳️‍🌈Call Me Myke🇺🇸 (@jimmyphx) January 12, 2019