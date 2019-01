Une grève des enseignants touche 500.000 élèves à Los Angeles

Plus de 30.000 enseignants des écoles publiques de Los Angeles ont cessé le travail lundi pour réclamer une hausse de salaire et de leurs effectifs ainsi que de meilleures conditions de travail pour les enfants, qui sont parfois plus de 40 par classe.

Ce mouvement de grève, le premier dans la ville depuis 1989, touche quelque 500.000 élèves au total, de l’école maternelle au lycée, dans l’un des plus grands districts scolaires des Etats-Unis. Même si les cours n’y seront pas assurés, les écoles devraient toutefois majoritairement rester ouvertes grâce à des remplaçants, des personnels administratifs non concernés par la grève et des bénévoles.

«Nous voici en ce jour pluvieux, dans l’un des pays les plus riches du monde, dans l’un des Etats les plus riches du pays, un Etat aussi bleu (couleur du parti démocrate, NDLR) que possible -et dans une ville qui regorge de millionnaires!- avec des enseignants obligés de faire grève pour obtenir le minimum pour nos élèves», s’est exclamé Alex Caputo-Pearl, président du syndicat des enseignants de Los Angeles (UTLA), lors d’une conférence de presse.

Des négociations intenses

«Nous défendons l’essence même de l’éducation publique. La question est la suivante: est-ce que nous affamons nos écoles publiques de proximité pour aboutir à leur privatisation? Ou bien est-ce que nous investissons dans ces écoles, pour nos élèves et pour une ville en plein développement?», a-t-il ajouté. Cette grève survient après des mois d’intenses négociations entre le syndicat et les responsables du district scolaire. Ce dernier assure ne pas disposer des fonds nécessaires pour satisfaire toutes les revendications des grévistes.