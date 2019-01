Un oeuf détrône Kylie Jenner en devenant l’image la plus populaire sur Instagram

La photo d’un oeuf est devenue la plus ‘likée’ sur le réseau social Instagram, dépassant la photo de Kylie Jenner.

La plus jeune, et plus riche, soeur du clan Kardashian-Jenner a perdu cette nuit le titre du record de la photo la plus populaire sur Instagram. La photo de la jeune, publiée en février dernier, sur laquelle elle annonçait la naissance, et le nom de sa fille, a été détrônée. Alors qu’elle rassemblait pourtant près de 19 millions de « likes », celle-ci s’est fait voler la vedette par un… oeuf.

Publiée le 4 janvier dernier sur un compte Instagram nommé « world_record_egg » (comprenez « l’oeuf record du monde »), la photo de l’oeuf a été « likée » plus de 26 millions de fois. La raison ? Juste la volonté de battre un nouveau record comme le demandait le texte accompagnant la photo incitant les internautes à battre le record de Kylie Jenner. Un ‘exploit’ qui a sûrement été possible par le fait que quelques comptes influents aient été tagués sur la photo comme c’est le cas de The Ellen Show, Buzzfeed, Mashable, Daily Mail…

Un record auquel a rapidement répondu Kylie Jenner en publiant une vidéo d’elle en train de faire cuir un oeuf sur le sol accompagné de la légende « Prends ça petit oeuf ».