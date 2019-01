Trump menace la Turquie d’une catastrophe économique si elle attaque les Kurdes

Le président américain Donald Trump a mis en garde la Turquie contre une catastrophe économique en cas d’attaque contre les Kurdes après le prochain retrait des troupes américaines de Syrie. Il appelle également les Kurdes à ne pas «provoquer» Ankara.

L’annonce en décembre du retrait des militaires américains déployés en Syrie pour combattre l’EI a été saluée par la Turquie mais a fragilisé la situation des combattants kurdes qui ont lutté aux côtés des États-Unis contre le groupe jihadiste. Le président turc Recep Tayyip Erdogan menace de lancer une offensive militaire dans le nord de la Syrie pour chasser ces combattants, membres de la milice Unités de protection du peuple (YPG) que la Turquie considère comme des «terroristes».

Les États-Unis vont «dévaster la Turquie économiquement si elle attaque les Kurdes», a prévenu Donald Trump.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone….

