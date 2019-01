Theresa May essaie de conjurer un rejet «catastrophique» de l’accord de Brexit

Theresa May va une nouvelle fois presser les députés aujourd’hui d’approuver son accord de Brexit très largement conspué. Elle estime qu’un rejet plongerait le Royaume-Uni dans une situation «catastrophique». Le vote doit se tenir demain.



Un rejet demain de l’accord de Brexit longuement et difficilement négocié avec l’UE, mais vilipendé tant par les partisans de la sortie du Royaume-Uni de l’UE que par les europhiles, risque de compromettre le Brexit et de saper la démocratie, estime la Première ministre britannique, Theresa May. Dans un discours qu’elle fera aujourd’hui dans une usine du bastion pro-Brexit de Stoke-on-Trent, elle va enjoindre les députés de ne pas décevoir les électeurs ayant voté en faveur du retrait au référendum de 2016.

Si l’accord est effectivement recalé, le Royaume-Uni risque de quitter l’UE sans accord le 29 mars, un scénario redouté par les milieux économiques, ou plus probablement de ne pas quitter du tout le bloc européen, selon Mme May. «Comme nous l’avons vu au cours des dernières semaines, certains à Westminster (au Parlement britannique, ndlr) souhaiteraient reporter ou même stopper le Brexit et ils utiliseront tous les moyens possibles pour y parvenir», observera-t-elle.

Motion de censure

Voulant capitaliser sur le chaos ambiant, le chef de l’opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a une nouvelle fois appelé hier à des élections anticipées en cas de rejet de l’accord. Il a assuré que sa formation déposera «bientôt» une motion de censure. Selon The Observer, les députés travaillistes ont été informés que celle-ci pourrait être déposée «dans les heures» suivant un éventuel blocage du texte. Si le Labour accédait au pouvoir, le Brexit pourrait être retardé le temps de négocier un nouvel accord avec Bruxelles, a assuré M. Corbyn.

Face à l’hostilité des députés, Theresa May a cherché auprès de ses partenaires européens des «assurances» susceptibles de les convaincre, notamment sur le caractère provisoire du «backstop» irlandais. Cette option de dernier recours, décriée par les Brexiters, doit éviter le rétablissement d’une frontière physique entre l’Irlande et la province britannique d’Irlande du Nord si aucune solution alternative n’était trouvée à l’issue d’une période de transition. Ces assurances seront obtenues «peu avant le vote», a assuré une porte-parole du gouvernement, laissant entendre qu’elles seraient présentées aujourd’hui.