Partager son compte Netflix avec ses amis, c’est bientôt fini ?

Vous le connaissez ce bon ami, qui donne gentiment ses identifiants et ses mots de passe Netflix et tout son entourage en profite. Ce ne sera peut-être bientôt plus possible, comme l’explique RTL en se référant au site The Verge. Le logiciel d’intelligence artificielle présenté au CES de Las Vegas par l’entreprise Synamedia traque les « usagers clandestins ».

En économie, on parle de la théorie du passager clandestin de Wicksell. Une ou plusieurs personnes bénéficient des mêmes avantages que les autres sans avoir fourni le même effort qu’eux.

Et bien sur Netflix, Amazon Prime, Deezer, Spotify, Canal +… c’est quasi pareil. Parfois, il y en a un qui paye, les autres récupèrent ses identifiants et mots de passe et profitent du même service gratuitement. C’est un peu injuste pour la bonne poire qui finance l’abonnement pour tout le monde mais il le veut bien. En revanche, l’entreprise Synamedia a dû trouver que c’était totalement injuste pour les plateformes en ligne puisqu’elle a présenté au CES de Las Vegas un logiciel d’intelligence artificielle capable de détecter les « usagers clandestins ».

Identifier les usagers à partir de l’heure, du lieu de connexion…

Ce système se nommant Credentials Sharing Insight est encore en phase de test. Une plateforme streaming pourrait acheter l’accès au logiciel de Synamedia. Ce dernier se chargerait d’analyser les données des comptes d’utilisateurs (heure de connexion, localisation, support de visionnage). L’article de The Verge relate les explications de Jean-Marc Racine, chef de produit de Synamedia de Synamedia : «Un exemple typique serait qu’un abonné regarde simultanément du contenu sur la côte est et la côte ouest des États-Unis. Il est peu probable que ce soit la même personne. »

Du simple avertissement à la fermeture du compte

La pratique des comptes partagés représenterait un grand manque à gagner pour les plateformes streaming. Synamedia a déjà identifié les campus universitaires comme des lieux atteignant un « pic de partageurs ». Pour l’heure, Netflix ou encore Deezer n’ont pas encore annoncé s’ils souhaitaient profiter des services Credentials Sharing Insight.

Si plusieurs utilisateurs se font prendre, que se passera-t-il ? Ce sera au fournisseur de service de décider de la sanction en cas de comptes partagés. Elle pourrait aller du simple avertissement par mail (partage étendu seulement à la famille) à la clôture du compte (en cas de partage très large sur Internet). « C’est un excellent moyen de garder les gens honnêtes tout en bénéficiant d’une source de revenus supplémentaires », a déclaré Jean Marc Racine.