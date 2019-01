Missy Elliott va entrer au Hall of Fame des compositeurs

Missy Elliott avait entamé sa carrière dans le groupe 100% féminin Sista au début des années 1990. Elle va être intronisée au Hall of Fame des compositeurs, au côté de Cat Stevens, John Prine, ou encore Tom T. Hall.

« Je tiens à féliciter tous les auteurs-compositeurs qui ont été intronisés au Hall of Fame des compositeurs interprètes en 2019 », a lancé Missy Elliott sur Twitter, peut après avoir appris sa propre nomination. Elle se dit également « très reconnaissante » d’avoir été choisie.

I want to CONGRATULATE all the AMAZING songwriters who have been inducted into the 2019 “Song Writers Hall of Fame🙌🏾🙌🏾 also those who were nominated because their body of work is AMAZING🙌🏾 I AM SO HUMBLY GRATEFUL to now be inducted also🙏🏾 I ❤️you all🤗 #SHOF2019 ✍🏾 pic.twitter.com/6LRHFoeVz1

— Missy Elliott (@MissyElliott) January 12, 2019