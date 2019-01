Des implants cochléaires permettent à un petit Bruxellois de réentendre

A l’âge de deux ans, Isaac a contracté une méningite. Une maladie qui n’a pas directement été détectée et qui lui a finalement fait perdre l’audition. Aujourd’hui, grâce aux implants cochléaires il peut de nouveau entendre. Ses parents souhaitent néanmoins mettre en lumière l’erreur de la première pédiatre de leur fils.

Malgré son jeune âge, la vie d’Isaac, petit Bruxellois de six ans, n’a pas été de tout repos comme le raconte sa maman à RTL. C’est à l’âge de deux ans que sa vie a basculé. Alors que le petit avait des difficultés à se tenir debout et vomissait, Hannan, sa maman, a emmené l’enfant aux urgences de l’hôpital Saint-Pierre. Diagnostiquant une « petite infection virale » voire « une gastro », la pédiatre les renvoie chez eux. Mais voyant que le problème ne s’améliore pas et que la tête de l’enfant tombait, la maman du petit Isaac décide de retourner aux urgences le lendemain.

Suite à une ponction lombaire, le diagnostique est finalement tombé, l’enfant de deux ans est atteint d’une méningite, une maladie qui touche les méninges et donc le cerveau et le système nerveux central qu’ils entourent. Bien qu’un vaccin soit recommandé pour les nourrissons contre le méningocoque C, la maman d’Isaac assure qu’on ne lui a jamais proposé.

Perte de l’audition

Après avoir été pris en charge en soins intensifs où l’enfant se trouvait « entre la vie et la mort », comme en témoigne sa maman, l’enfant a eu un comportement bizarre: « Ça commençait à péter dans sa tête. Il avait des énormes douleurs. Il tapait sa tête contre les barreaux ». C’est suite à ce comportement, et après des examens auditifs et une IRM, que les médecins ont compris que l’enfant avait perdu l’audition, conséquence possible d’une méningite d’origine bactérienne. Une situation très difficile pour l’enfant qui allait jusqu’à se taper « la tête contre les murs », confie sa maman qui rajoute qu’ « Il s’est ouvert l’arcade plusieurs fois ».

Des implants pour entendre de nouveau

La famille de l’enfant s’est alors vu proposer des implants de cochlées qui permettent d’analyser le son et de le transformer en impulsions électriques. Un système qui permet de retrouver l’audition avec un accompagnement nécessaire. Après avoir suivi un enseignement pour sourds et malentendants, Isaac a pu rejoindre une école primaire ordinaire il y a deux ans. Suivi par une institutrice quatre heures par semaine et une logopède, le petit garçon a cependant encore besoin d’outils spéciaux. Aujourd’hui, son professeur ou sa maman portent un micro dont le son est envoyé directement aux appareils de l’enfant. Ce dernier doit également se rendre au Centre pour Handicapés sensoriels comme l’explique RTL.

Des moments très difficiles raconte sa maman qui souhaite, quatre ans plus tard, interpeller sur cet épisode traumatisant: « Il avait perdu le langage, il ne marchait plus. Il avait perdu l’équilibre. Ce n’était plus le garçon que je connaissais, il était perdu, éteint. Il a fallu qu’il soit fort, qu’il soit motivé. Il a su dépasser tous ces obstacles. Alors je me dis que je n’ai pas le droit de baisser les bras. » Hannan souhaite aujourd’hui que la première pédiatre qui n’a pas diagnostiqué la maladie reconnaisse son erreur. Les parents ont de ce fait entamé une procédure judiciaire: « Ce que je n’accepte pas, c’est que si elle avait agi à ce moment-là, on n’aurait peut-être pas eu de séquelles ».