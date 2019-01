La date de sortie de la dernière saison de Game of Thrones dévoilée

Alors que la saison sept de « Game of Thrones » s’est achevée le 27 août 2017 sur HBO, le dernier chapitre de la série à succès a enfin une date de sortie. HBO a annoncé que le lancement de la saison huit se ferait au printemps prochain.

Fans de Game of Thrones, bloquez votre prochain 14 avril. La dernière saison de la série sera dévoilée à 21 heures. Les fans ont appris la bonne nouvelle ce dimanche en marge de la diffusion du premier épisode de la troisième saison de « True Detective », à la fin d’un teaser intitulé « Les cryptes de Winterfell ».

La huitième et ultime saison de « Game of Thrones » sera composée de six épisodes, un de moins que le chapitre précédent, qui pourront durer jusqu’à 90 minutes. Elle sera réalisée par David Nutter, Miguel Sapochnik et par les deux créateurs de la série, David Benioff et Dan Weiss. Ils dirigeront entre autres un épisode qui contiendra la séquence de batailles la plus importante de l’histoire de « Game of Thrones ».

« C’est un vrai spectacle », souligne Richard Plepler, le patron de HBO. « Ils ont fait six films, en réalité. Nous savions que la barre était haute mais ils l’ont largement dépassée. » Kit Harington, alias Jon Snow,est également revenu sur le tournage. « Tout le monde était brisé à la fin. Je ne sais pas si on pleurait parce que c’était la fin ou parce qu’on était fatigués. Mais à la fin, tout le monde est parti en disant: Putain, j’en peux plus. J’ai adoré ça, c’est la meilleure chose de ma vie et ça va me manquer. Mais stop, c’est fini. »