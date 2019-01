Proximus League – Tubize grimpe à la troisième place de la tranche après sa victoire à Louvain

Tubize s’est imposé 0-2 contre Oud-Heverlee Louvain dimanche soir en clôture de la 21e journée du championnat de D1B. Avec ce succès, les Brabançons restent dernier au classement général mais reviennent à la hauteur de Louvain avec 19 points. Au classement de la deuxième tranche, ils accèdent en revanche à la troisième place avec 10 points, 7 de moins que le duo de tête composé par le Beerschot-Wilrijk et Malines. Tubize, qui n’avait plus gagné depuis plus d’un mois, a très bien entamé la rencontre en ouvrant le score après 11 minutes de jeu. Lemouya Goudiaby surgissait alors au premier poteau pour récolter un centre venant de la droite et envoyer le ballon au fond des filets sur un bel enchaînement.

En fin de première période, Lucas Alfieri enfonçait le clou. Parti en vitesse au milieu de deux défenseurs louvanistes après une relance à première vue anodine, il lobait habilement le portier adverse pour faire 0-2 (42e).

En deuxième période, Tubize résistait bien à Louvain et terminait même en supériorité numérique suite à l’exclusion de Yannick Aguemon (83e).

Source: Belga