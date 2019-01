Proximus League – Malines ne tremble pas face à l’Union

Malines a recommencé l’année 2019 par une victoire dimanche après-midi en s’imposant 1-2 face à l’Union St-Gilloise dans une rencontre comptant pour la 21e journée de D1B. Vainqueurs de la première tranche, les Sang et Or rejoignent ainsi le Beerschot Wilrijk en tête de la deuxième tranche avec 17 points. Ils sont invaincus depuis le 14 septembre dernier. Le ‘Malinwa’ a débuté la rencontre idéalement avec l’ouverture du score signée Igor de Camargo de la tête après 4 minutes de jeu seulement. Les Unionistes ne se sont pas laissés impressionner et ont réagi aussitôt via Faïz Selemani dont le slalom sur le flanc gauche suivi d’une frappe à distance a terminé au fond des filets (11e).

Revenus dans la partie, les Bruxellois n’ont pas appris de leur erreurs. A l’heure de jeu, ils ont une nouvelle fois laissé Igor de Camargo seul au point de penalty. Le buteur malinois en a profité pour faire 1-2 d’un nouveau coup de tête et signer son 12e but de la saison en championnat, inscrivant au passage un troisième doublé consécutif.

Incapable de recoller une deuxième fois au score, l’Union terminera même la rencontre en infériorité numérique suite à l’exclusion de Pietro Perdichizzi (90e).

Battus, les Bruxellois auront l’opportunité de prendre leur revanche face à Malines en demi-finale de Coupe de Belgique, le 23 janvier à Malines pour le match aller puis le 29 au Parc Duden lors du retour.

Troisièmes du général à 14 points de Malines, les Unionistes sont également troisièmes au classement de la deuxième tranche avec 9 points.

La 21e journée de Proximus League se termine dimanche soir à 20h avec le duel entre Oud-Heverlee Louvain et Tubize.

Source: Belga