Marcel Hirscher, impérial dans la seconde manche, réalise le doublé à Adelboden

Marcel Hirscher a remporté le slalom d’Adelboden, dimanche en Suisse. L’Autrichien, impressionnant de maîtrise dans la manche décisive, a remporté cette épreuve de Coupe du monde de ski alpin devant le Français Clément Noël et le Norvégien Henrik Kristoffersen. Troisime de la première manche, Marcel Hirscher a sorti le grand jeu dans le second run pour s’adjuger la victoire finale, la cinquième de sa carrière en slalom à Adelboden. Il n’a plus quitté le podium en slalom dans la station suisse depuis 2010. Avec 1:47.37, il devance Clément Noël de 0.50 et Kristoffersen de 0.71. Clément Noël, auteur du 2e temps de la seconde manche, a obtenu son premier podium en carrière à 21 ans.

Au classement général, Hirscher, septuple tenant du titre du Gros Globe de Cristal, pointe toujours en tête. Avec 976 points, il compte 405 unités d’avance sur Kristoffersen. Le Français Alexis Pinturault, quatrième dimanche, est troisième du général avec 494 points. Hirscher domine aussi le classement particulier de la spécialité avec 436 points. Le Suisse Daniel Yule est 2e (278 pts), Kristoffersen 3e (269 pts).

Le Cirque Blanc restera en Suisse pour les épreuves masculines prévues la semaine prochaine à Wengen. La station des Alpes bernoises accueillera trois épreuves: un combiné alpin vendredi, une descente samedi et un slalom dimanche. Samedi, Marcel Hirscher avait déjà remporté le slalom géant à Adeldoden, épreuve considérée comme la Mecque de la discipline.

Source: Belga