Luca Brecel écarte Mark Allen, tenant du titre, et file en quarts du Masters

Opposé au tenant du titre, le Nord-Irlandais Mark Allen, 6e mondial, Luca Brecel (WS 14) s’est imposé à l’issue de la onzième et dernière frame au premier tour du Masters de snooker, épreuve regroupant les seize meilleurs joueurs, dimanche à l’Alexandra Palace de Londres. La première frame est revenue à Brecel mais ‘The Pistol’ a directement remis les pendules à l’heure en s’adjugeant la deuxième. Le Limbourgeois de 23 ans a creusé un petit écart en remportant les frames N.3 et 4 pour mener 1-3. La tête de série N.1 du tournoi a une nouvelle fois réagi en signant un break de 96 puis un century de 109 pour recoller à 3-3.

Dans une partie d’un niveau très relevé, avec notamment un très beau century de 140 pour Brecel, les deux joueurs n’ont pas su se départager avant la 11e et dernière frame (5-5). D’une magnifique attaque longue distance, Brecel a pris les commandes de la frame grâce à un break de 62. Une erreur d’Allen et les empochages d’une rouge et d’une couleur plus tard, ‘The Belgian Bullet’ parvenait à battre le tenant du titre.

Brecel affrontera en quarts de finale le vainqueur du duel entre le Chinois Ding Junhui (WS 8) et l’Anglais Jack Lisowski (WS 16). Le Masters de snooker est un trois tournois les plus prestigieux de la saison. Avec le UK Championship et le Championnat du monde, il forme la Triple couronne. En décembre, l’Anglais Ronnie O’Sullivan a décroché le UK Championship, en battant d’ailleurs Mark Allen en finale.

Source: Belga