Les Belges à l’étranger – Tielemans permet à Monaco de décrocher un point à Marseille

L’Olympique de Marseille et l’AS Monaco se sont neutralisés 1-1 dimanche soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Capitaine des Monégasques, Youri Tielemans a inscrit son 5e but de la saison à la 38e minute, répondant ainsi à l’ouverture du score des Phocéens signée Maxime Lopez (13e). Le Diable Rouge a conclu un mouvement de l’ASM en lâchant une frappe croisée du droit qui n’a laissé aucune chance à Steve Mandanda. Blessé, Nacer Chadli n’était pas présent pour ce déplacement.

Monaco reste donc invaincu en cette année 2019 qui a débuté par deux succès, en Coupe de France contre Canet-Roussillon et en Coupe de la Ligue contre Rennes. Au classement de Ligue 1, cela n’avance pas vraiment pour l’équipe de Thierry Henry qui reste 19e et avant-dernière avec 14 points.

En pleine crise et incapable de gagner depuis fin novembre, l’Olympique de Marseille n’a pas eu la réaction attendue par ses supporters et est 9e avec 28 points.

Source: Belga