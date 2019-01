Les Belges à l’étranger – Georges Leekens reprend du service en Iran

Georges Leekens a été nommé entraîneur du Tractor Sazi Tabriz, un club de première division iranienne, ce dimanche. A 69 ans, ‘Long Couteau’ a signé un contrat jusqu’à la fin de saison et succède au Galois John Toshack. Il retrouve donc un club un mois et demi après son expérience à la tête de l’Étoile Sportive du Sahel en Tunisie. Le FC Tractor, club quatre fois champion d’Iran situé près des frontières avec l’Azerbaïdjan et l’Arménie, sera donc le 26e club dirigé par Leekens. Cette équipe occupe actuellement la 4e place du championnat iranien avec 26 points, cinq de moins que les trois équipes qui la précèdent.

Pour redresser la situation, Leekens peut compter sur une expérience de plus de trente ans en tant qu’entraîneur. En Belgique, il s’est notamment assis sur les bancs de Gand, Bruges, Anderlecht, Charleroi ou encore Mouscron. Il est surtout connu pour avoir officié à la tête des Diables Rouges à deux reprises. Dabord de 1997 à 1999 puis de 2010 à 2012.

A l’étranger, Leekens peut également compter sur des expériences à la tête des équipes nationales tunisienne, algérienne et hongroise.

