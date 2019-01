La Belgique 21e du relais messieurs à Oberhof remporté par la Russie

Avec Michael Roesch, Florent Claude, Thierry Langer et Tom Lahaye-Goffart, la Belgique a terminé à la 21e place du relais 4×7,5 kilomètres d’Oberhof, manche de la Coupe du monde de biathlon, dimanche en Allemagne. La victoire est revenue à l’équipe russe de Maxim Tsvetkov, Evgeniy Garanichev, Dmitry Malyshko et Alexander Loginov. La France, à 1:01.1 des vainqueurs, et l’Autriche, à 2:18.6, complètent le podium. Michael Roesch, qui a annoncé samedi qu’il allait mettre un terme à sa carrière la semaine prochaine à Rupholding, a entamé la course pour le relais belge. Roesch, 35 ans et qui va bientôt devenir papa, a réalisé un sans-faute sur le pas de tir et a passé, en sixième position, le témoin à Florent Claude avec 49,2 secondes de retard sur les Français alors en tête.

Florent Claude a ensuite connu quelques difficultés, commettant quatre fautes en deux passages sur le pas de tir, l’obligeant ainsi à effectuer un tour de pénalité. C’est en quatorzième position que Thierry Langer entamait sa rotation. Langer était 21e, après quatre fautes au tir, quand il a été doublé par l’équipe russe, contraint à arrêter son effort. Quatrième relayeur belge, Tom Lahaye-Goffart n’a donc pas pu entrer en action.

A noter que chez les dames, le relais est revenu à l’équipe de Russie (Pablova, Vasileva, Kuklina, Yurlova). Les Russes ont devancé de 33,5 secondes l’Allemagne et de 36,7 secondes la République tchèque. Après deux épreuves sur cinq, la Russie est en tête du classement.

Source: Belga