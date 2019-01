Jumping CSI de Bâle – Pieter Devos troisième de la manche de Coupe du monde

Pieter Devos, en selle sur Apart, s’est classé troisième de la manche de Coupe du monde d’équitation disputée dimanche à Bâle. Devos et Apart ont réalisé le meilleur temps (36.98) du barrage à trois, mais ont fait tomber une barre. Ce qui leur a couté quatre points de pénalité et la victoire. Ils terminent troisièmes. La victoire est revenue au Suisse Martin Fuchs, qui, avec Clooney, a réalisé un sans-faute en 37.61. Le Néerlandais Marc Houtzager, sur Calimero, a pris la deuxième place (38.84). Gudrun Patteet, sur Zangersheide, s’est classée sixième. La paire a réussi un sans-faute, mais a écopé d’1 point de pénalité pour avoir dépassé, en 68.68, le temps limite. Niels Bruynseels (sur Delux) est 17e et Karel Cox (sur Evert) 24e.

Au classement général de la Coupe du monde, dans la Ligue de l’Ouest, Devos, vainqueur à Stuttgart en novembre, compte 64 points après 10 épreuves. Il grimple de la quatrième à la deuxième place, à 1 longueur du Suisse Steve Guerdat. Gudrun Patteet, lauréate de la manche d’Helsinki en octobre, perd quatre places et pointe en sixième position avec 48 points. Olivier Philippaerts est 10e (41 pts), Niels Bruynseels 16e (31 pts), Karel Cox 19e (24 pts) et Jos Verlooy 21e (23 pts).

Il reste encore trois épreuves à disputer, à Leipzig (17-20 janvier), Amsterdam (24-27 janvier) et Bordeaux (17-19 février), avant la finale de Göteborg (3-7 avril), à laquelle pourra prendre part le top-18 de la Ligue de l’Europe de l’Ouest.

Source: Belga