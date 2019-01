Israël affirme avoir localisé tous les tunnels du Hezbollah libanais

L’armée israélienne a affirmé dimanche avoir découvert la totalité des tunnels creusés par le Hezbollah libanais dans le but de mener des infiltrations sur son sol, et annoncé une fin prochaine de l’opération lancée début décembre. « Nous avons trouvé un autre tunnel d’attaque du Hezbollah (le 6e, ndlr) sous la frontière entre le Liban et Israël », a affirmé à des journalistes le lieutenant colonel Jonathan Conricus, porte-parole de l’armée. « Selon notre évaluation, il n’y a plus d’autre tunnel transfrontalier », a-t-il ajouté.

source: Belga