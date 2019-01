David Basile estime qu’il vaut « mieux jouer Wozniacki au premier tour »

« On va surtout en profiter. Ce sera un bon match », a-t-il confié. Telles sont les paroles de David Basile, le coach d’Alison Van Uytvanck (WTA 52). La joueuse de Grimbergen, 24 ans, s’apprête en effet à vivre un grand moment à Melbourne. Lundi, dans la Rod Laver Arena, elle défiera ainsi au premier tour de l’Open d’Australie, Caroline Wozniacki (WTA 3), ni plus ni moins que tenante du titre. « Ce n’est pas un tirage évident, mais personnellement, c’est mieux de jouer Wozniacki au premier tour qu’en deuxième semaine », a expliqué le Liégeois à Belga. « On dit souvent que les grosses têtes de série sont plus vulnérables au premier tour dans les grands tournois. Alison avait fait un très bon match contre elle, bien meilleur que le score ne l’a indiqué, l’an dernier à Rome (Ndlr: défaite 6-1, 6-4). Nous avons pu nous préparer dans la Rod Laver Arena ce dimanche et on va faire le maximum ».

La tactique, en tout cas, est claire. « Ali devra être agressive, mais sans se précipiter, car Wozniacki bouge bien et ne fait pas beaucoup de fautes. Il faut quasiment faire le point deux fois contre elle pour le gagner. Ce sera difficile, mais elle les armes pour lui faire mal avec le service, le coup droit et les amorties pour la sortir de sa zone de confort. Le fait d’avoir Muguruza, l’an dernier à Wimbledon, peut l’aider aussi. Elle a désormais des repères, de l’expérience et cela va l’aider à mieux gérer le début de match ».

