Avalanches: plus haut niveau de danger dans plusieurs régions de Suisse

L’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) a porté dimanche le danger d’avalanches au plus haut niveau (5 pour « très fort ») dans plusieurs régions de Suisse. Il s’agit d’un niveau d’alerte plutôt rare. Il a été publié pour la dernière fois à grande échelle en janvier 2018 et, plus loin, lors de l’hiver 1999, a indiqué dimanche le SLF.

D’ici lundi soir, il tombera encore 60 à 100 cm de neige de l’Oberland bernois oriental jusqu’à la région de l’Alpstein, dans le pays d’Appenzell, ainsi que dans le nord du Haut-Valais et dans la région de Silvretta aux Grisons. C’est dans ces régions que le danger sera le plus élevé.

Dans le nord-est du pays, de grosses chutes de neige sont déjà tombées au cours des deux dernières semaines, parfois de façon inhabituelle. Selon le SLF, l’épaisseur de neige y est supérieure à la moyenne pour la saison, soit 1,5 à 2 fois plus de neige que d’habitude.

De nombreuses avalanches sont attendues, parfois de grande ampleur. Selon le FSL, les coulées pourront s’étendre loin dans les vallées et plus rarement jusque vers des voies de circulation et des bâtiments. L’Institut recommande d’éviter les sports de neige dans les zones touchées, loin des pistes sécurisées. Le niveau de risque 4 (« fort ») a par ailleurs été émis dans une vaste partie des Alpes, du Valais jusqu’aux Grisons.

Source: Belga