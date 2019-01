Penn Badgley s’inquiète des fans qui fantasment sur son rôle dans « You »

Depuis décembre, il est possible de suivre les aventures de Penn Badgley dans la série « You » . L’acteur, qui joue un psychopathe, s’inquiète des nombreuses fans qui fantasment sur son rôle de Joe dans la série.

Un de vos proches vous a probablement déjà parlé de « You » , la nouvelle série de Netflix. Elle raconte l’histoire de Joe (Penn Badgley), un libraire qui tombe amoureux de Beck, une de ses clientes. Mais l’amour de Joe pour Beck va vite se transformer en obsession et le libraire finira par faire tout ce qui est en son pouvoir pour écarter les obstacles qui se dressent en travers de cette relation.

Sur Twitter, l’acteur explique être sidéré de voir combien de fans semblent fantasmer sur son personnage de psychopathe. Il a notamment retweeté le post d’une internaute qui lui demandait « de la kidnapper. » Ce a quoi il a tout simplement répondu « non merci. »

Une autre assure que l’acteur lui « brise une fois de plus le cœur en interprétant Joe. Qu’est-ce qui ne va pas chez lui? » « C’est une assassin, » lance cette fois l’acteur. Face à cette réaction, l’interlocutrice précisera qu’elle adore « le jeu d’acteur et non le personnage en lui-même. »

A: He is a murderer https://t.co/g2g4f3JvaF — Penn Badgley (@PennBadgley) January 9, 2019

I see that—hope I didn’t accidentally drag you… but look what a response this is getting. People wanna talk about problematic/interesting dimensions of the show which is a positive thing. Thanks for being a part of this process 🙂 https://t.co/QZIGMD1Om7 — Penn Badgley (@PennBadgley) January 10, 2019

Une troisième internaute plus terre à terre se dit « effrayée » par le nombre de personnes qui romantisent le personnage de Joe dans You. Un constat partagé par le principal intéressé. « Moi aussi. Cela me donne la motivation dont j’ai besoin pour la saison 2. » Cette nouvelle saison est attendue dans le courant de 2019.