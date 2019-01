WTA Hobart – Flipkens s’incline en finale du double

Kirsten Flipkens et sa partenaire suédoise Johanna Larsson se sont inclinées en finale du double au tournoi de tennis de Hobart, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, samedi, en Australie. Le duo belgo-suédois, quatrième tête de série, a perdu face aux soeurs taïwanaises Latisha Chan et Hao-Ching Chan, 6-3 3-6 10-6. Flipkens, 33 ans, visait un cinquième titre en double, le troisième avec Johanna Larsson, après Séoul en 2016, et Linz en 2018. Elle s’est également imposée en compagnie de la Slovaque Dominika Cibulkova à Rosmalen en 2017 et à Lugano aux côtés d’Elise Mertens en 2018. Elle avait déjà perdu cinq autres finales, dont trois la saison passée.

Source: Belga