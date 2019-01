Un deuxième titre pour Petra Kvitova à Sydney

La Tchèque Petra Kvitova, 8e joueuse du monde, a remporté le tournoi de tennis de Sydney, épreuve sur surface dure dotée de 823.000 dollars, pour la deuxième fois de sa carrière en battant en finale l’Australienne Ashleigh Barty (WTA 15) samedi en Australie. La partie a duré 2 heures et 19 minutes et s’est soldée en trois sets: 1-6, 7-5 et 7-6 (7/3). Pour Kvitova (N.5), 28 ans, bénéficiaire d’une invitation, il s’agit du 26e titre sur le circuit WTA pour la double lauréate de Wimbledon (2011 et 2014). Elle avait déjà remporté le rendez-vous de Sydney en 2015.

Pour Barty, finaliste malheureuse l’an dernier, il s’agit de sa seconde défaite en finale à Sydney, elle qui, à 22 ans, compte trois titres WTA à son palmarès.

Ashleigh Barty a enchaîné à Sydney des victoires marquantes face à la numéro 1 mondiale, la Roumaine Simona Halep au deuxième tour, après avoir écarté la Lettone Jelena Ostapenko, 22e joueuse du monde et lauréate de Roland-Garros en 2017. Elle avait ensuite battu Elise Mertens (WTA 12) en quarts de finale (6-3, 6-3).

