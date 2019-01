Proximus League – Le Beerschot Wilrijk met la pression sur le KV Malines en l’emportant à Roulers

Le Beerschot Wilrijk s’est imposé sur la pelouse du KSV Roulers samedi soir (1-2) lors de la vingt-et-unième journée de Proximus League, soit la septième de la deuxième période. Les Anversois, qui prennent seuls la tête de la deuxième tranche, mettent ainsi la pression sur le KV Malines et l’Union Saint-Gilloise qui s’affrontent dimanche (16h00). Juan Gutierrez Moreno, nommé vendredi à la tête de Roulers suite au départ de Victoriano Rivas Alvaro après seulement deux mois au Schiervelde, avait fort à faire pour ses débuts sur le banc roularien en recevant le leader de la deuxième période. Malmené en début de rencontre, le Beerschot Wilrijk s’en est remis à son buteur maison Dante Vanzeir pour ouvrir le score après 35 minutes de jeu. L’ailier de 20 ans, prêté par le Racing Genk, a tout d’abord éliminé le portier local Wouter Biebauw en face à face avant de pousser le ballon dans le but vide. Le jeune espoir belge inscrivait ainsi par la même occasion son dixième but de la saison. Tom van Hyfte, isolé à l’entrée du petit rectangle sur corner, pouvait faire le break mais il voyait son tir passer au-dessus du but roularien (43e). Ce n’était que partie remise puisque une minute plus tard, Marius Noubissi doublait la mise en faveur des Anversois.

En seconde période, Roulers parvenait à réduire le score à la 66e grâce à un coup franc de Andrei da Silva Camargo. En toute fin de rencontre, les Roulariens étaient tout proche d’égaliser sur un tir à la retourne d’Ibrahim Kargbo mais c’était sans compter sur une détente aussi belle que décisive de Mike Vanhamel (90e+2).

Dimanche (16h), aura lieu le choc de cette septième journée de Proximus League entre l’Union Saint-Gilloise et le KV Malines avant le duel de la peur en fond de classement entre Oud-Heverlee Louvain et Tubize (20h00). En ouverture de la septième journée de la seconde tranche de Proximus League, Lommel s’est imposé 2-1 à domicile face à Westerlo vendredi soir.

Au classement général cumulé, le KV Malines est leader avec 44 points. Le Beerschot Wilrijk est deuxième avec trois unités de moins. Suivent l’Union (33), Lommel (28), Westerlo (25), Roulers (21), OHL (19) et Tubize (16).

En ce qui concerne le classement de la deuxième période, le Beerschot Wilrijk est en tête avec dix-sept unités. Suivent le KV Malines (14), l’Union (9), Roulers (8), Tubize (7), Lommel (6), Westerlo (6) et OHL (4).

