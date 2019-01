Open d’Australie – Le Chilien Garin, adversaire de Goffin à Melbourne: « Une merveilleuse expérience »

Christian Garin (ATP 86) sera l’adversaire de David Goffin (ATP 22) au premier tour à Melbourne, mardi. Le Chilien de 22 ans, vainqueur de Roland Garros chez les juniors en 2013 et qui a pour idoles Andre Agassi et Marat Safin, participe pour la première fois de sa carrière à l’Australian Open. « C’est extraordinaire d’être ici avec les meilleurs joueurs du monde », a-t-il confié à Belga après son entraînement. « C’est une merveilleuse expérience pour moi. En outre, je joue bien pour l’instant. J’ai gagné trois tournois Challenger d’affilée fin de la saison dernière et je sens aussi que je progresse sur surface dure. Bien sûr, ce ne sera pas facile, vu que je joue contre Goffin au premier tour, mais je suis très motivé ».

Il s’agira de la toute première confrontation sur le circuit entre les deux joueurs. Et si David Goffin a avoué ne pas connaître grand-chose de Christian Garin, le Chilien, en revanche, sait très bien qui est le n°1 belge.

« David est un joueur extraordinaire. Il joue très vite, il est solide et il se bat toujours. C’est l’un des meilleurs du monde. J’ai vu beaucoup de ses matches. Je me souviens de la demi-finale de la Coupe Davis contre l’Argentine, de la finale contre la Grande-Bretagne de Murray, ainsi que de sa finale au Masters à Londres contre Dimitrov. Mes points forts sont le service et le revers. Et j’espère que je pourrai lui mener la vie dure », conclut-il.

Source: Belga