Les Belges à l’étranger – Benteke s’incline pour son retour à la compétition avec Crystal Palace contre Watford

Crystal Palace s’est incliné à domicile samedi face à Watford (1-2) lors de la vingt-deuxième journée de Premier League. Christian Benteke, absent depuis le mois de septembre en raison d’une blessure au genou, a fait son retour à la compétition en montant au jeu à la 78e sans parvenir à aider son équipe à égaliser. Le défenseur nord-iIrlandais de Watford Cathcart a marqué la rencontre de son empreinte en ouvrant tout d’abord le score en faveur de … Crystal Palace en première période (38e) avant d’égaliser à la 67e. Cleverley (75e) a ensuite permis à Watford de repartir avec les trois points de Londres. Tandis que Christian Benteke a hérité de quelques minutes de jeu, Christian Kabasele, blessé à l’épaule, n’a pas participé à la rencontre avec les ‘Hornets’.

De son côté, Liverpool, avec Simon Mignolet et Divock Origi sur le banc, a repris sa marche en avant à Brighton en l’emportant sur la plus petite des marges (0-1) grâce à un but sur penalty de Salah (50). Les Reds, battus lors de la 21e journée sur la pelouse de Manchester City, reprennent sept points d’avance sur les ‘Citizens’ en tête du classement en attendant la rencontre des coéquipiers de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany de lundi à domicile face à Wolverhampton (21h00).

Burnley, avec Steven Defour sur le banc, s’est imposé sur ses terres face à Fulham (2-1) grâce à deux buts contre son camp alors que Schurrle avait ouvert le score pour les ‘Cottagers’ dès la 2e minute de jeu. Bryan a tout d’abord égalisé (20e) avant que Denis Odoi n’offre involontairement la victoire aux visiteurs trois minutes plus tard.

Enfin, Huddersfield a obtenu le point du match nul sur la pelouse de Cardiff City (0-0). Les montées successives d’Isaac Mbenza (73e) et de Laurent Depoitre (87e) en seconde période n’ont pas permis aux visiteurs de forcer un résultat.

Au classement, Watford est septième (32). Crystal Palace quatorzième (22), Burnley quinzième (21), Fulham dix-neuvième (14) et Huddersfield vingtième (11).

