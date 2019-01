« L’enlèvement de Vanden Boeynants a été commandité par un homme d’affaires belge »

L’enlèvement il y a 30 ans de l’ancien Premier ministre belge Paul Vanden Boeynans a été commandité par un homme d’affaires belge qui était en désaccord avec lui. C’est ce qu’affirme samedi dans la DH et Het Laatste Nieuws Etienne Delhuvenne, qui a été avocat du truand Patrick Haemers pendant dix ans. « Je connais le nom de cet homme qui est revenu dans une autre affaire. C’est pour cela que Patrick Haemers croyait qu’il serait acquitté: dans le box, il voulait révéler qui étai(en)t son ou ses donneurs d’ordre. Son suicide, si c’était un suicide, a empêché que les noms sortent », dit l’ancien avocat.

Le commanditaire de l’enlèvement aurait versé 5 millions de francs belges (125.000 euros) à Patrick Haemers sur un compte bancaire en Amérique du Sud, selon Etienne Delhuvenne.

« Les preuves, après la mort de Haemers, je les ai données au commissaire X. Celui-ci a identifié le compte bancaire et n’y a pas trouvé 5 mais 10 millions de francs belges. Les 5 millions qui s’étaient ajoutés provenaient de la rançon versée. Tout ce volet a été occulté. Haemers, mort en cellule, n’était plus là pour parler. »

Patrick Haemers est mort le 4 ami 1993 en cellule. Lundi, cela fera 30 ans que lui et sa bande ont enlevé l’ex-Premier ministre surnommé « VDB ».

Source: Belga