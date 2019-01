La justice enquête sur une affaire de corruption en Russie impliquant Deme

Le parquet de Flandre orientale mène une enquête sur la société de dragage Deme, suspectée d’avoir versé des millions de dollars de pots-de-vin pour obtenir un important contrat en Russie au détriment de son concurrent Jan De Nul, écrit De Tijd, samedi. Deme a effectué des travaux de dragage en 2014 et 2015 dans le port de Sabetta, en Sibérie, un contrat d’environ 100 millions de dollars par an. Le ministre russe des Transports a confié le chantier à Deme via le contractant USK MOST. Mais la justice enquête sur un collaborateur de ce contractant russe, car il aurait reçu des pots-de-vin afin de garantir que Deme obtienne le contrat et non Jan De Nul. Plus tard, Jan De Nul a récupéré l’affaire pour les années 2016 et 2017, ce qui n’a pas empêché le groupe luxembourgeois d’introduire une plainte.

Les enquêteurs ont mené plusieurs perquisitions chez Deme. Ils analysent aussi le trafic d’e-mails internes au groupe et tous les flux d’argent. Deme n’a pas souhaité commenter.

Source: Belga